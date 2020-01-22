Непрофильные убыточные активы госкомпаний будут отданы в частный сектор - Гончарук

"Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажи позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - сказал Алексей Гончарук.

В ходе совещания также обсуждались вопросы инвестиций и госзакупок. Глава правительства поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

По словам Премьер-министра, Фонд государственного имущества выстраивать способности для привлечения инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.

Он также подчеркнул, что с 1 февраля будет запущена программа доступного кредитования под 5-7-9% для людей на открытие собственного дела.

Кроме того, Алексей Гончарук поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. "Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - подчеркнул он.

Напомним, Гончарук сообщил, что они вернутся с Давоса с хорошими новостями. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"22 и 23 января с рабочей поездкой в Давосе. Планирую ряд важных двусторонних встреч с международным бизнесом по объектам для инвестиций и условий, которые создает наше правительство, чтобы обеспечить в Украине качественное бизнес-среду ... И спойлер - из Давоса вернемся с хорошими новостями", - написал Алексей Гончарук.

Он отметил, что планирует встречу иностранными партнерами, в частности, с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.

В правительстве обнародовали программу визита Гончарука в Давос.