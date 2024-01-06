Непогода на Одещині: людей закликають по можливості залишатися вдома завтра
Київ • УНН
В Одеській області 7 січня очікується негода з морозом, ожеледицею та сильним вітром, служби готові.
Завтра, 7 січня на Одещині очікується погіршення погодних умов: мороз, ожеледиця, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
За прогнозами синоптиків, негода буде не такої сили, як наприкінці листопада, коли Одещина була майже паралізована, проте "природа - дама непередбачувана", зауважив Кіпер та закликав людей поставитися до цього серйозно, аби не додавати зайвої роботи службам. Ускладнити ситуацію, за його словами, можуть спробувати й російські терористи.
"Тож маємо бути готовими до всього", - написав він. Комунальні та екстрені служби області готові, продовжив Кіпер.
"На озброєнні надзвичайників і медиків – повнопривідні машини. Аби за будь-яких умов допомагати людям. У комунальних підприємств та медзакладів під рукою понад 4000 генераторів. Щоб працювати попри перебої зі світлом. Готові й пункти незламності. Нині на території області їх працює 399, ще 413 готові розгорнути у разі потреби. У посиленому режимі й аварійні бригади енергетиків ДТЕК", - наголосив голова Одеської ОВА.
Кіпер закликав громадян бути особливо уважними й обережними та суворо дотримуватися заходів безпеки під час участі у дорожньому русі. Також не виключив завтра перекриття траси М-05 Київ-Одеса.
"Тож прошу слідкувати за повідомленнями та не виїжджати на дороги за відсутності екстреної необхідності", - наголосив Кіпер.
Нагадаємо, наприкінці листопада негода на Одещині заблокувала у снігових пастках майже 2500 людей.