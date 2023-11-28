Из снежного плена освобождены все заложники сугробов - Кипер о ситуации в Одесской области
Киев • УНН
Все заложники, оказавшиеся в снежной ловушке в Одесской области, освобождены, но на дорогах сохраняется гололедица, и власти рекомендуют воздержаться от лишних поездок.
Силами спасательных групп из снежных ловушек в Одесской области уже эвакуированы 2498 человек, из них 162 ребенка. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Кроме того, отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорой помощи.
С начала непогоды (26.11) из снежного плена освобождены все заложники заносов. Сейчас спасатели оказывают помощь нескольким людям, которые забуксовали на машинах уже сегодня утром
Глава ОВА добавил, что на дорогах фиксируется гололедица.
"В области работает коммунальная техника, покрытие обрабатывается технической солью и песком. Поэтому прошу водителей, при отсутствии экстренных потребностей, не выезжать на дороги. Отдельно обращаюсь к тем, кто до сих пор на летней резине: не садитесь за руль ни при каких обстоятельствах!", - написал он.
Кипер также рассказал, что с начала суток по состоянию на 08:00 в области зафиксировано 20 ДТП. Все без пострадавших.
"В 313 населенных пунктах отсутствует электроэнергия. Энергетики ДТЭК работают над ликвидацией последствий круглосуточно", - информирует глава ОВА.
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Из снежного плена освобождены все заложники сугробов - Кипер о ситуации в Одесской области
Все заложники, оказавшиеся в снежной ловушке в Одесской области, освобождены, но на дорогах сохраняется гололедица, и власти рекомендуют воздержаться от лишних поездок.
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