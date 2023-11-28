Из снежного плена освобождены все заложники сугробов - Кипер о ситуации в Одесской области

Силами спасательных групп из снежных ловушек в Одесской области уже эвакуированы 2498 человек, из них 162 ребенка. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кроме того, отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорой помощи.

С начала непогоды (26.11) из снежного плена освобождены все заложники заносов. Сейчас спасатели оказывают помощь нескольким людям, которые забуксовали на машинах уже сегодня утром - сообщил Кипер.

Глава ОВА добавил, что на дорогах фиксируется гололедица.

"В области работает коммунальная техника, покрытие обрабатывается технической солью и песком. Поэтому прошу водителей, при отсутствии экстренных потребностей, не выезжать на дороги. Отдельно обращаюсь к тем, кто до сих пор на летней резине: не садитесь за руль ни при каких обстоятельствах!", - написал он.

Кипер также рассказал, что с начала суток по состоянию на 08:00 в области зафиксировано 20 ДТП. Все без пострадавших.

"В 313 населенных пунктах отсутствует электроэнергия. Энергетики ДТЭК работают над ликвидацией последствий круглосуточно", - информирует глава ОВА.

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