Непогода в Одесской области: людей призывают по возможности оставаться дома завтра
Киев • УНН
В Одесской области 7 января ожидается непогода с морозом, гололедом и сильным ветром, службы готовы.
Завтра, 7 января, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий: мороз, гололедица, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
По прогнозам синоптиков, непогода будет не такой силы, как в конце ноября, когда Одесская область была почти парализована, однако "природа - дама непредсказуемая", отметил Кипер и призвал людей отнестись к этому серьезно, чтобы не добавлять лишней работы службам. Осложнить ситуацию, по его словам, могут попытаться и российские террористы.
"Поэтому должны быть готовыми ко всему", - написал он. Коммунальные и экстренные службы области готовы, продолжил Кипер.
"На вооружении чрезвычайников и медиков - полноприводные машины. Чтобы при любых условиях помогать людям. У коммунальных предприятий и медучреждений под рукой более 4000 генераторов. Чтобы работать несмотря на перебои со светом. Готовы и пункты несокрушимости. Сейчас на территории области их работает 399, еще 413 готовы развернуть в случае необходимости. В усиленном режиме и аварийные бригады энергетиков ДТЭК", - подчеркнул глава Одесской ОГА.
Кипер призвал граждан быть особенно внимательными и осторожными и строго соблюдать меры безопасности во время участия в дорожном движении. Также не исключил завтра перекрытие трассы М-05 Киев-Одесса.
"Поэтому прошу следить за сообщениями и не выезжать на дороги при отсутствии экстренной необходимости", - подчеркнул Кипер.
Напомним, в конце ноября непогода в Одесской области заблокировала в снежных ловушках почти 2500 человек.
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