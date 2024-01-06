Непогода в Одесской области: людей призывают по возможности оставаться дома завтра

Завтра, 7 января, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий: мороз, гололедица, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

По прогнозам синоптиков, непогода будет не такой силы, как в конце ноября, когда Одесская область была почти парализована, однако "природа - дама непредсказуемая", отметил Кипер и призвал людей отнестись к этому серьезно, чтобы не добавлять лишней работы службам. Осложнить ситуацию, по его словам, могут попытаться и российские террористы.

"Поэтому должны быть готовыми ко всему", - написал он. Коммунальные и экстренные службы области готовы, продолжил Кипер.

"На вооружении чрезвычайников и медиков - полноприводные машины. Чтобы при любых условиях помогать людям. У коммунальных предприятий и медучреждений под рукой более 4000 генераторов. Чтобы работать несмотря на перебои со светом. Готовы и пункты несокрушимости. Сейчас на территории области их работает 399, еще 413 готовы развернуть в случае необходимости. В усиленном режиме и аварийные бригады энергетиков ДТЭК", - подчеркнул глава Одесской ОГА.

Кипер призвал граждан быть особенно внимательными и осторожными и строго соблюдать меры безопасности во время участия в дорожном движении. Также не исключил завтра перекрытие трассы М-05 Киев-Одесса.

"Поэтому прошу следить за сообщениями и не выезжать на дороги при отсутствии экстренной необходимости", - подчеркнул Кипер.

Напомним, в конце ноября непогода в Одесской области заблокировала в снежных ловушках почти 2500 человек.