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Неподалік Львова через ДТП заблокована траса Київ-Чоп

Неподалік Львова через ДТП заблокована траса Київ-Чоп

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. На Львівщині через ДТП тимчасово заблокований рух на трасі Київ- Чоп. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

"Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою. Внаслідок аварії водія та пасажира автомобіля Iveco забрала швидка. Після проведення слідчих дій, патрульні організують реверсний рух", - повідомили у патрульній поліції.

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Нагадаємо, у Карпатах зійшла лавина і перекрила для руху транспорту ділянку дороги Н-09 на Закарпатті.

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