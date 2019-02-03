Недалеко от Львова из-за ДТП заблокирована трасса Киев-Чоп
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во Львовской области из-за ДТП временно заблокировано движение на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
"Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими. Неподалеку Винникивского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая. После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - сообщили в патрульной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луцке прокурор за рулем авто сбил женщину
Напомним, в Карпатах сошла лавина и перекрыла для движения транспорта участок дороги Н-09 на Закарпатье.