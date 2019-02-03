Через відлигу й опади зросла лавинна небезпека у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Внаслідок відлиги й опадів у високогір’ї Карпат очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили в ГУ ДСНС в м. Києві, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, 3 та 4 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у Закарпатській області на автодорозі Н-09 зійшла снігова лавина і перекрила рух транспорту по всій ширині проїзної частини. Зараз рух автодорогою відновили.