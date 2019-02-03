Из-за оттепели и осадков выросла лавинная опасность в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В результате оттепели и осадков в высокогорье Карпат ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в г. Киеве, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 3 и 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Закарпатской области на автодороге Н-09 сошла снежная лавина и перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части. Сейчас движение по автодороге восстановили.