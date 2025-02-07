"Немає, з нашого розуміння, такого плану": МЗС прокоментувало інформацію про презентацію "плану Трампа"

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 466 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 58627 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 113611 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147787 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 205999 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167292 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149722 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124465 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109620 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103695 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 112738 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 115718 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109022 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 114756 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 108696 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 164983 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 163684 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 296494 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 324587 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 259783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 32741 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 37479 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109022 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 88583 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116610 перегляди
Актуальне
"Немає, з нашого розуміння, такого плану": МЗС прокоментувало інформацію про презентацію "плану Трампа"

"Немає, з нашого розуміння, такого плану": МЗС прокоментувало інформацію про презентацію "плану Трампа"

Київ • УНН

 • 26936 перегляди

Речник МЗС України прокоментував інформацію про презентацію "плану Трампа" щодо завершення війни. За його словами, більшість таких повідомлень є російськими інформаційними викидами.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інформацію про начебто відомі пункти "плану Трампа" про завершення війни в Україні. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Я думаю, усім має бути зрозуміло з реакції спецпосланця генерала Кіта Келлога, що велика, суттєва частина цих речей, які ми читаємо в анонімних джерелах в статтях, вони не відповідають дійсності. Ну, якщо довелося генералу Келлогу самому спростовувати, власне, те, що він буде презентувати мирний план на Мюнхенській конференції, я думаю, це саме по собі показник, що трошки уже, ви знаєте, ну, це не проблема, може, медіа, це проблема джерел, які це повідомляють

- сказав Тихий.

Окрім того, Тихий наголосив, що більша частина усіх цих повідомлень поширюються росіянами, які активно роблять інформаційні викиди.

Будуть контакти з Кітом Келлогом, з Волцем, з іншими представниками на різних рівнях адміністрації США… Чи є станом на зараз якийсь звершений план? Немає, з нашого розуміння, такого плану. Є певні параметри, є робота, є розробка, але в дипломатії є таке правило, поки це все перебуває в роботі, зарано це все повідомляти. І частина цих параметрів буде узгоджуватися під час зустрічі

- зазначив Тихий.

"Ми не очікуємо, що там буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення сподіваного миру. Україна представлятиме свою позицію. Мабуть, цей Мюнхен настільки важливий. Це можливість донести на найвищому рівні позицію України з цього питання. Воно буде донесено", - наголосив речник МЗС.

росія поширює фейки про "план Трампа" щодо завершення війни в Україні - ЦПД07.02.25, 10:58 • 29345 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами