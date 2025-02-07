"Немає, з нашого розуміння, такого плану": МЗС прокоментувало інформацію про презентацію "плану Трампа"

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інформацію про начебто відомі пункти "плану Трампа" про завершення війни в Україні. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Я думаю, усім має бути зрозуміло з реакції спецпосланця генерала Кіта Келлога, що велика, суттєва частина цих речей, які ми читаємо в анонімних джерелах в статтях, вони не відповідають дійсності. Ну, якщо довелося генералу Келлогу самому спростовувати, власне, те, що він буде презентувати мирний план на Мюнхенській конференції, я думаю, це саме по собі показник, що трошки уже, ви знаєте, ну, це не проблема, може, медіа, це проблема джерел, які це повідомляють - сказав Тихий.

Окрім того, Тихий наголосив, що більша частина усіх цих повідомлень поширюються росіянами, які активно роблять інформаційні викиди.

Будуть контакти з Кітом Келлогом, з Волцем, з іншими представниками на різних рівнях адміністрації США… Чи є станом на зараз якийсь звершений план? Немає, з нашого розуміння, такого плану. Є певні параметри, є робота, є розробка, але в дипломатії є таке правило, поки це все перебуває в роботі, зарано це все повідомляти. І частина цих параметрів буде узгоджуватися під час зустрічі - зазначив Тихий.

"Ми не очікуємо, що там буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення сподіваного миру. Україна представлятиме свою позицію. Мабуть, цей Мюнхен настільки важливий. Це можливість донести на найвищому рівні позицію України з цього питання. Воно буде донесено", - наголосив речник МЗС.

росія поширює фейки про "план Трампа" щодо завершення війни в Україні - ЦПД