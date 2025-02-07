«Нет, по нашему пониманию, такого плана": МИД прокомментировал информацию о презентации «плана Трампа»

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали информацию о якобы известных пунктах «плана Трампа» о завершении войны в Украине. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Я думаю, всем должно быть понятно из реакции спецпосланника генерала Кита Келлога, что большая, существенная часть этих вещей, которые мы читаем в анонимных источниках в статьях, они не соответствуют действительности. Ну, если пришлось генералу Келлогу самому опровергать, собственно, то, что он будет презентовать мирный план на Мюнхенской конференции, я думаю, это само по себе показатель, что немножко уже, вы знаете, ну, это не проблема, может, медиа, это проблема источников, которые это сообщают