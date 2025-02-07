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«Нет, по нашему пониманию, такого плана": МИД прокомментировал информацию о презентации «плана Трампа»

«Нет, по нашему пониманию, такого плана": МИД прокомментировал информацию о презентации «плана Трампа»

Киев  •  УНН

 • 2322 просмотра

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Представитель МИД Украины прокомментировал информацию о презентации «плана Трампа» по завершению войны. По его словам, большинство таких сообщений являются российскими информационными выбросами.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали информацию о якобы известных пунктах «плана Трампа» о завершении войны в Украине. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Я думаю, всем должно быть понятно из реакции спецпосланника генерала Кита Келлога, что большая, существенная часть этих вещей, которые мы читаем в анонимных источниках в статьях, они не соответствуют действительности. Ну, если пришлось генералу Келлогу самому опровергать, собственно, то, что он будет презентовать мирный план на Мюнхенской конференции, я думаю, это само по себе показатель, что немножко уже, вы знаете, ну, это не проблема, может, медиа, это проблема источников, которые это сообщают

- сказал Тихий.

Кроме того, Тихий отметил, что большая часть всех этих сообщений распространяются россиянами, которые активно делают информационные выбросы.

Будут контакты с Китом Келлогом, с Волцем, с другими представителями на разных уровнях администрации США... Есть ли по состоянию на сейчас какой-то свершенный план? Нет, по нашему пониманию, такого плана. Есть определенные параметры, есть работа, есть разработка, но в дипломатии есть такое правило, пока это все находится в работе, рано это все сообщать. И часть этих параметров будет согласовываться во время встречи

- отметил Тихий.

«Мы не ожидаем, что там будет презентация какого-то мирного плана свершившегося. Там будет обсуждение действительно параметров достижения ожидаемого мира. Украина будет представлять свою позицию. Пожалуй, этот Мюнхен настолько важен. Это возможность донести на самом высоком уровне позицию Украины по этому вопросу. Оно будет донесено», - подчеркнул спикер МИД.

россия распространяет фейки о "плане Трампа" по завершению войны в Украине - ЦПД07.02.25, 10:58 • 20403 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
donald-trampДональд Трамп
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