"Нехай кожен, хто спонсорує терор, відчує силу нашого гніву" - Зеленський закликав захід бути більш активним

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“Я закликаю держави і парламенти бути ще більш активними заради глобальної єдності. Нехай кожен, хто спонсорує терор, відчує силу нашого гніву. І нехай кожен, хто потребує допомоги в захисті від терору, відчує силу нашої солідарності”, - заявив Зеленський.

За його словами, ми живемо в часи, коли “зло намагається відкрити прірву між усіма нами та нашим спільним прагненням до миру”. Ця прірва щодня зростає та поглиблюється терором. Єдине, що може гарантувати мир і спокій усім націям, це правила та міжнародне право.

“Ми бачимо, хто у світі намагається підмінити силу міжнародного права жахом крові та катастроф. Ми бачимо, чиї навмисні інвестиції в терор руйнують життя різних людей по всьому світу, від білорусі до Малі. Ми бачимо. І ми повинні діяти разом”, - зауважив президент.

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Зеленський зазначив, що ніхто не може забути те, що зробили терористи в Ізраїлі. Самі терористи ділилися кадрами своїх звірств і пишалися ними.

“Ізраїльські журналісти, які були тут, в Україні, в Бучі, зараз кажуть, що бачили таке ж зло там, де прийшла росія. Таке ж зло”. Зеленський зауважив, що різниця лише в тому, що є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а “тут є терористична держава, яка напала на Україну”.

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Президент під час свого виступу звернув увагу на радісну реакцію російських державних пропагандистів щодо подій в Ізраїлі. “Дітей, яких терористи тримають у заручниках у Газі, вони називають «трофеями». Таке слово. Так само, як росія під час агресії проти України захопила в полон тисячі українських дітей”, зауважив президент.

Другою небезпечною річчю Зеленський назвав підтримку бойовиків Іраном. “Іран не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Україні, якщо він продає "Шахіди" росії. Іран не може сказати, що він не має відношення до того, що відбувається в Ізраїлі, якщо його офіційні особи заявляють про його підтримку”, - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що за будь-яких обставин ми повинні притягнути до відповідальності всіх терористів і тих, хто їм допомагає. “Хіба не достатньо сили світу, щоб зупинити зло? Я впевнений, що так”, -додав голова держави.

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