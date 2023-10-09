"Пусть каждый, кто спонсирует террор, почувствует силу нашего гнева" - Зеленский призвал запад быть более активным

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“Я призываю государства и парламенты быть еще более активными ради глобального единства. Пусть любой, кто спонсирует террор, почувствует силу нашего гнева. И пусть каждый, кто нуждается в помощи в защите от террора, почувствует силу нашей солидарности”, - заявил Зеленский.

По его словам, мы живем во времена, когда “зло пытается открыть пропасть между всеми нами и нашим общим стремлением к миру”. Эта пропасть растет каждый день и усугубляется ужасом. Единственное, что может гарантировать мир и спокойствие всем нациям - это правила и международное право.

“Мы видим, кто в мире пытается подменить силу международного права ужасом крови и катастроф. Мы видим, чьи преднамеренные инвестиции в террор разрушают жизни разных людей по всему миру, от беларуси до Мали. Мы видим. И мы должны действовать вместе”, - заметил президент.

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Зеленский отметил, что никто не может забыть то, что сделали террористы в Израиле. Сами террористы делились кадрами своих зверств и гордились ими.

“Ізраильские журналисты, которые были здесь, в Украине, в Буче, сейчас говорят, что видели такое же зло там, где пришла россия. Такое же зло”. Зеленский отметил, что разница лишь в том, что есть террористическая организация, которая напала на Израиль, а “здесь есть террористическое государство, которое напало на Украину”.

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Президент во время своего выступления обратил внимание на радостную реакцию российских государственных пропагандистов относительно событий в Израиле. “Детей, которых террористы держат в заложниках в Газе, они называют «трофеями». Такое слово. Так же , как россия во время агрессии против Украины захватила в плен тысячи украинских детей”, отметил президент.

Второй опасной вещью Зеленский назвал поддержку боевиков Ираном. “Иран не может сказать, что он не имеет ничего общего с тем, что происходит в Украине, если он продает "шахиды" россии. Иран не может сказать, что он не имеет отношения к тому, что происходит в Израиле, если его официальные лица заявляют о его поддержке”, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что при любых обстоятельствах мы должны привлечь к ответственности всех террористов и тех, кто им помогает. “Разве не достаточно силы мира, чтобы остановить зло. Я уверен, что да”,- добавил глава государства.

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