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Негода залишила без світла частину жителів на Одещині, споживання зросло - Укренерго

Київ • УНН

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Через негоду знеструмлено 24 населені пункти на Одещині. Споживання електроенергії зросло на 7,9%, українців просять перенести використання потужних приладів на ніч.

Негода залишила без світла частину жителів на Одещині, споживання зросло - Укренерго

Споживання електроенергії зросло на тлі погіршення погоди. Негода знеструмила 24 населені пункти на Одещині. За можливості варто не вмикати потужну техніку одночасно до 22:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Негода

"Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) - на ранок були знеструмлені 24 населені пункти в Одеській області. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. До кінця доби всіх абонентів мають заживити", - ідеться у повідомленні.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Це пояснюється хмарною погодою з опадами на значній території України. Це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зумовлює відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", - зазначили в Укренерго.

Сьогодні, 9 травня, станом на 9:30, споживання, як вказано, було на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Учора, 8 травня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

З урахуванням погодних факторів (висока хмарність та опади у багатьох регіонах, що знижують ефективність роботи сонячних електростанцій) - є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, перенесіть сьогодні користування потужними електроприладами на нічні години. За можливості - не вмикайте кілька приладів одночасно до 22:00

- наголосили в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, повідомили в компанії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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