Негода залишила без світла частину жителів на Одещині, споживання зросло - Укренерго
Київ • УНН
Через негоду знеструмлено 24 населені пункти на Одещині. Споживання електроенергії зросло на 7,9%, українців просять перенести використання потужних приладів на ніч.
Споживання електроенергії зросло на тлі погіршення погоди. Негода знеструмила 24 населені пункти на Одещині. За можливості варто не вмикати потужну техніку одночасно до 22:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
Негода
"Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) - на ранок були знеструмлені 24 населені пункти в Одеській області. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. До кінця доби всіх абонентів мають заживити", - ідеться у повідомленні.
Споживання
"Споживання електроенергії зросло. Це пояснюється хмарною погодою з опадами на значній території України. Це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зумовлює відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", - зазначили в Укренерго.
Сьогодні, 9 травня, станом на 9:30, споживання, як вказано, було на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Учора, 8 травня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
З урахуванням погодних факторів (висока хмарність та опади у багатьох регіонах, що знижують ефективність роботи сонячних електростанцій) - є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, перенесіть сьогодні користування потужними електроприладами на нічні години. За можливості - не вмикайте кілька приладів одночасно до 22:00
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, повідомили в компанії.