Непогода оставила без света часть жителей в Одесской области, потребление выросло - Укрэнерго

Потребление электроэнергии возросло на фоне ухудшения погоды. Непогода обесточила 24 населенных пункта в Одесской области. По возможности не стоит включать мощную технику одновременно до 22:00. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) - на утро были обесточены 24 населенных пункта в Одесской области. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий. До конца суток всех абонентов должны запитать", - говорится в сообщении.

Потребление

"Потребление электроэнергии возросло. Это объясняется облачной погодой с осадками на значительной территории Украины. Это снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и обуславливает соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети", - отметили в Укрэнерго.

Сегодня, 9 мая, по состоянию на 9:30, потребление, как указано, было на 7,9% выше, чем в это же время предыдущего дня. Вчера, 8 мая, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

С учетом погодных факторов (высокая облачность и осадки во многих регионах, снижающих эффективность работы солнечных электростанций) - есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, перенесите сегодня пользование мощными электроприборами на ночные часы. По возможности - не включайте несколько приборов одновременно до 22:00 - отметили в Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме может изменяться, сообщили в компании.