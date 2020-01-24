Нефьодов запевнив, що з митниками провели роботу щодо реагування на коронавірус

"Державна митна служба теж готова до реакції на ті загрози, які можуть бути. Ми координуємо свою отриману інформацію з МОЗ", - сказав Нефьодов.

За його словами, коли в Україну ввозять живих тварин і є ризики, які пов’язані із їх самопочуттям і можливістю бути переносниками захворювань, на митниці викликають ветеренарні служби для їх перевірки.

"Це ж саме стосується і випадків, коли у нас можуть бути підозри на погане самопочуття людей на кордоні і так само викликаються санітарні лікарі. Ми активізували інформацію саме своїм співробітникам по всім пунктам пропуску звертати особливу увагу на подібні дії і, звичайно, бути готовими до термінової реакції", - запевнив Нефьодов.

Нагадаємо, Міністерство культури і туризму КНР заборонило туристичним агентствам продавати тури для подорожей по країні і за кордоном.

Нагадаємо, кількість підтверджених в Китаї випадків зараження пневмонією, що була викликана новим типом коронавіруса 2019-nCoV, зросла в п’ятницю до 849 чоловік, кількість смертей збільшилася до 26.