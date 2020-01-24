Нефьодов запевнив, що з митниками провели роботу щодо реагування на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Голова державної митної служби Максим Нефьодов запевнив, що співробітників всіх пунктів пропуску поінформували, як діяти у ситуації навколо можливого поширення коронавірусу із Китаю. Про це він заявив на міжвідомчій нараді щодо поширення нового коронавірусу, передає кореспондент УНН.
"Державна митна служба теж готова до реакції на ті загрози, які можуть бути. Ми координуємо свою отриману інформацію з МОЗ", - сказав Нефьодов.
За його словами, коли в Україну ввозять живих тварин і є ризики, які пов’язані із їх самопочуттям і можливістю бути переносниками захворювань, на митниці викликають ветеренарні служби для їх перевірки.
"Це ж саме стосується і випадків, коли у нас можуть бути підозри на погане самопочуття людей на кордоні і так само викликаються санітарні лікарі. Ми активізували інформацію саме своїм співробітникам по всім пунктам пропуску звертати особливу увагу на подібні дії і, звичайно, бути готовими до термінової реакції", - запевнив Нефьодов.
Нагадаємо, Міністерство культури і туризму КНР заборонило туристичним агентствам продавати тури для подорожей по країні і за кордоном.
Нагадаємо, кількість підтверджених в Китаї випадків зараження пневмонією, що була викликана новим типом коронавіруса 2019-nCoV, зросла в п’ятницю до 849 чоловік, кількість смертей збільшилася до 26.