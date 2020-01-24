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Нефедов заверил, что с таможенниками провели работу по реагированию на коронавирус

Киев • УНН

 • 11980 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Глава государственной таможенной службы Максим Нефедов заверил, что сотрудники всех пунктов пропуска проинформировали, как действовать в ситуации вокруг возможного распространения коронавируса из Китая. Об этом он заявил на межведомственном совещании по распространению нового коронавируса, передает корреспондент УНН.

Нефедов заверил, что с таможенниками провели работу по реагированию на коронавирус

"Государственная таможенная служба тоже готова к реакции на те угрозы, которые могут быть. Мы координируем свою полученную информацию с Минздравом", - сказал Нефедов.

По его словам, когда в Украину ввозят живых животных и риски, связанные с их самочувствием и возможностью быть переносчиками заболеваний, на таможне вызывают Ветеренарные службы для их проверки.

"Это же касается и случаев, когда у нас могут быть подозрения на плохое самочувствие людей на границе и так же вызываются санитарные врачи. Мы активизировали информацию именно своим сотрудникам по всем пунктам пропуска обращать особое внимание на подобные действия и, конечно, быть готовыми к срочной реакции", - заверил Нефедов.

Напомним, Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом.

Напомним, количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, выросло в пятницу до 849 человек, количество смертей увеличилось до 26.

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