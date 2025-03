Небезпечна відпустка у Португалії: актора "50 відтінків сірого" госпіталізували після зустрічі з токсичною гусеницею

Під час відпустки у Португалії ірландський актор Джеймі Дорнан звернувся до лікарні із "симптомами серцевого нападу". Втім лікарі з’ясували, що він став жертвою контакту із токсичними гусеницями, а саме їхнім білком "тауметопоеїном". Про це розповів друг актора Гордон Смарт виданню daily mail, передає УНН.

Деталі

Актор Джеймі Дорнан відправився із друзями у відпустку в Португалію. Зокрема, у компанії був і ведучим Good Morning Britain Гордоном Смарт.

Виступаючи в шотландському шоу BBC The Good, the Bad and the Unexpected, Гордон розповів, що після "чудового" першого дня відпустки він почав почуватися дивно.

Ми чудово провели час першого дня, багато грали в гольф, гуляли, випили багато вина. … Наступного дня ми грали в гольф, але всі були просто жахливі. Я почав відчувати поколювання в лівій руці, а потім лоскотання в лівій руці. Як син лікаря загальної практики я подумав: "Це типова ознака початку серцевого нападу. – розповів телеведучий.

Стурбований своїм станом Гордон звернувся до медиків. У лікарні виявили, що частота його серцевих скорочень становила 200 км/год.

Після виписки Гордон повернувся в готель і побачив свого друга Джеймі, прикріпленого до медичного обладнання.

Джеймі сказав: "Дорогий мені. Гордоне, приблизно через 20 хвилин після того, як ти пішов, моя ліва рука заніміла, моя ліва нога заніміла, моя права нога заніміла, і я опинився в задній частині машини швидкої допомоги. – процитував свого друга Гордон.

Через тиждень лікар зателефонував Гордону та повідомив, що симптоми у нього та Джеймі могли бути спричинені токсичними гусеницями.

Виявилося, що на полях для гольфу на півдні Португалії є гусениці, які вбивають людських собак і спричиняють серцеві напади у чоловіків за 40 років. — розповів Гордон.

Як розповів телеведучий, крихітні волоски гусениць, з якими вони стикнулись, містять подразнюючий білок, він називається тауметопоеїн. Цей білок викликає подразнення очей, а також висипи на шкірі й у горлі. В окремих випадках призводить до алергічної реакції.

Довідково

Джеймі Дорнан — ірландський актор, модель і музикант. Дорнан був моделлю багатьох відомих марок, таких як Calvin Klein, Dior, Armani і багатьох інших. В 2006 році він знявся у фільмі Софії Копполи "Марія-Антуанетта". Знімався у ролі Мисливця в першому сезоні телесеріалу "Якось у казці". Найбільшу славу здобув після участі в серії фільмів "П'ятдесят відтінків...": "П'ятдесят відтінків сірого" (2015), "П'ятдесят відтінків темряви" (2017), "П'ятдесят відтінків свободи" (2018).

Гордон Смарт – шотландський телеведучий і колишній журналіст, який був редактором Scottish Sun. Нині він веде програми на BBC Radio 5 Live, Good Morning Britain.