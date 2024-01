Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей

Во время отпуска в Португалии ирландский актер Джейми Дорнан обратился в больницу с "симптомами сердечного приступа". Впрочем врачи выяснили, что он стал жертвой контакта с токсичными гусеницами, а именно их белком "тауметопоэином". Об этом рассказал друг актера Гордон Смарт изданию daily mail, передает УНН.

Детали

Актер Джейми Дорнан отправился с друзьями в отпуск в Португалию. В частности, в компании был и ведущим Good Morning Britain Гордоном Смарт.

Выступая в шотландском шоу BBC The Good, the Bad and the Unexpected, Гордон рассказал, что после "замечательного" первого дня отпуска он начал чувствовать себя странно.

Мы прекрасно провели время в первый день, много играли в гольф, гуляли, выпили много вина. ... На следующий день мы играли в гольф, но все были просто ужасны. Я начал чувствовать покалывание в левой руке, а затем щекотание в левой руке. Как сын врача общей практики я подумал: "Это типичный признак начала сердечного приступа. - рассказал телеведущий.

Обеспокоенный своим состоянием Гордон обратился к медикам. В больнице обнаружили, что частота его сердечных сокращений составляла 200 км/ч.

После выписки Гордон вернулся в отель и увидел своего друга Джейми, прикрепленного к медицинскому оборудованию.

Джейми сказал: "Дорогой мой. Гордон, примерно через 20 минут после того, как ты ушел, моя левая рука онемела, моя левая нога онемела, моя правая нога онемела, и я оказался в задней части машины скорой помощи. - процитировал своего друга Гордон.

Через неделю врач позвонил Гордону и сообщил, что симптомы у него и Джейми могли быть вызваны токсичными гусеницами.

Оказалось, что на полях для гольфа на юге Португалии есть гусеницы, которые убивают человеческих собак и вызывают сердечные приступы у мужчин за 40 лет. - рассказал Гордон.

Как рассказал телеведущий, крошечные волоски гусениц, с которыми они столкнулись, содержат раздражающий белок, он называется тауметопоэин. Этот белок вызывает раздражение глаз, а также сыпь на коже и в горле. В отдельных случаях приводит к аллергической реакции.

Справочно

Джейми Дорнан - ирландский актёр, модель и музыкант. Дорнан был моделью многих известных марок, таких как Calvin Klein, Dior, Armani и многих других. В 2006 году он снялся в фильме Софии Копполы "Мария-Антуанетта". Снимался в роли Охотника в первом сезоне телесериала "Однажды в сказке". Наибольшую славу получил после участия в серии фильмов "Пятьдесят оттенков...": "Пятьдесят оттенков серого" (2015), "Пятьдесят оттенков темноты" (2017), "Пятьдесят оттенков свободы" (2018).

Гордон Смарт - шотландский телеведущий и бывший журналист, который был редактором Scottish Sun. Сейчас он ведет программы на BBC Radio 5 Live, Good Morning Britain.