Неадекватність росії зростає: Подоляк відповів на погрози Путіна щодо "дзеркальної" відповіді на атаку дронами

Цитата

"А що таке "дзеркальне"? Вони ж практично весь інструмент вже використали, крім своїх понтів: "От вже саме зараз ми маємо якісь потужні дії зробити, ми ще не починали”… За 15 місяців війни вони втратили понад 400 тисяч своїх людей, і говорять, що “ще нічого не починали”. Це свідчить про неадекватність росії", – сказав він.

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За словами Подоляка, володимир путін “перебуває в стані афекту і тому логічно мислити не може".

Окрім того, радник керівника ОП додав, що політична еліта рф скептично ставиться до глави кремля та його слів.

"Інформаційний простір з непорозумінням ставиться до будь-яких слів путіна, тобто сакральності цієї практично не залишилось", – зазначив Подоляк.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін цинічно назвав атаку безпілотників на москву "провокацією на дзеркальні дії", а роботу ппо рф назвав задовільною.

За даними Інституту вивчення війни, російський диктатор володимир путін намагається применшити значення атаки БПЛА на москву, аби приховати брак сил на “відповідь”.