Неадекватність росії зростає: Подоляк відповів на погрози Путіна щодо "дзеркальної" відповіді на атаку дронами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. росія вже застосувала майже весь арсенал зброї від початку повномасштабного вторгнення. Тому погрози путіна щодо “дзеркальної” відповіді на атаку дронів свідчать про неадекватність москви, яка зростає. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
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"А що таке "дзеркальне"? Вони ж практично весь інструмент вже використали, крім своїх понтів: "От вже саме зараз ми маємо якісь потужні дії зробити, ми ще не починали”… За 15 місяців війни вони втратили понад 400 тисяч своїх людей, і говорять, що “ще нічого не починали”. Це свідчить про неадекватність росії", – сказав він.
Деталі
За словами Подоляка, володимир путін “перебуває в стані афекту і тому логічно мислити не може".
Окрім того, радник керівника ОП додав, що політична еліта рф скептично ставиться до глави кремля та його слів.
"Інформаційний простір з непорозумінням ставиться до будь-яких слів путіна, тобто сакральності цієї практично не залишилось", – зазначив Подоляк.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін цинічно назвав атаку безпілотників на москву "провокацією на дзеркальні дії", а роботу ппо рф назвав задовільною.
За даними Інституту вивчення війни, російський диктатор володимир путін намагається применшити значення атаки БПЛА на москву, аби приховати брак сил на “відповідь”.