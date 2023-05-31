Неадекватность россии растет: Подоляк ответил на угрозы путина по поводу "зеркального" ответа на атаку дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. россия уже применила почти весь арсенал оружия с начала полномасштабного вторжения. Поэтому угрозы путина относительно “зеркального” ответа на атаку дронов свидетельствуют о растущей неадекватности москвы. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
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"А что такое "зеркальное"? Они же практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже именно сейчас мы должны какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали”… За 15 месяцев войны они потеряли более 400 тысяч своих людей, и говорят, что “еще ничего не начинали”. Это свидетельствует о неадекватности россии", – сказал он.
Детали
По словам Подоляка, владимир путин “находится в состоянии аффекта и поэтому логически мыслить не может".
Кроме того, советник руководителя ОП добавил, что политическая элита рф скептически относится к главе кремля и его словам.
"Информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось", – отметил Подоляк.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин цинично назвал атаку беспилотников на москву "провокацией на зеркальные действия", а работу ппо рф назвал удовлетворительной.
По данным Института изучения войны, российский диктатор владимир путин пытается преуменьшить значение атаки БПЛА на москву, чтобы скрыть нехватку сил на “ответ”.