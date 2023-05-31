Неадекватность россии растет: Подоляк ответил на угрозы путина по поводу "зеркального" ответа на атаку дронов

Цитата

"А что такое "зеркальное"? Они же практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже именно сейчас мы должны какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали”… За 15 месяцев войны они потеряли более 400 тысяч своих людей, и говорят, что “еще ничего не начинали”. Это свидетельствует о неадекватности россии", – сказал он.

Детали

По словам Подоляка, владимир путин “находится в состоянии аффекта и поэтому логически мыслить не может".

Кроме того, советник руководителя ОП добавил, что политическая элита рф скептически относится к главе кремля и его словам.

"Информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось", – отметил Подоляк.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин цинично назвал атаку беспилотников на москву "провокацией на зеркальные действия", а работу ппо рф назвал удовлетворительной.

По данным Института изучения войны, российский диктатор владимир путин пытается преуменьшить значение атаки БПЛА на москву, чтобы скрыть нехватку сил на “ответ”.