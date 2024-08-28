Не зможе вийти достроково: терориста стрєлкова-гіркіна оголосили “схильним до втечі”
Київ • УНН
Адміністрація колонії оголосила російського терориста ігоря стрєлкова-гіркіна "схильним до втечі". Це може завадити йому отримати умовно-дострокове звільнення, на яке він планував подати найближчим часом.
Російського терориста ігоря стрєлкова-гіркіна, який відбуває покарання за заклики до екстремістської діяльності в Інтернеті, адміністрація колонії оголосила "схильним до втечі", що не дасть йому можливості вийти із в’язниці по умовно-достроковому звільненню. Про це повідомляє його дружина мирослава регінська, передає УНН.
"Надійшла неприємна інформація: на ігоря стрєлкова, який відбуває ув'язнення в ВK -5, адміністрація колонії "повісила червону смугу" - ознака того, що він нібито схильний втекти", - написала регінська.
На її думку, це зроблено, щоб стрєлков не зміг отримати умовно-дострокове звільнення, на яке планував подати найближчим часом.
"Чим мотивувала колонія "червону стрічку" стрєлкову – невідомо. Ігор не порушував правила внутрішнього розпорядку, жодного разу не відмовлявся від праці, жодних подій негативного характеру чи нарікань з боку адміністрації за його перебування у колонії не було. Він жодного дня свого життя не був у розшуку: ніколи не ховався. Крім того, очевидно, що людина, на яку давно "чекає" Гаазький трибунал, до втечі схильна бути не може", - додала регінська.
Нагадаємо
гіркіна-стрєлкова затримали в липні 2023 року, - його звинуватили за частиною 2 статті 280 кк ("Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету"). Для порушення справи підставами стали публікації колишнього ватажка бойовиків "днр" в телеграм-каналі: у першому дописі гіркін припускав можливу здачу Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою "Громадяни, так адже за це розстрілювати мало".
У липні цього року стрєлков-гіркін був засуджений московським міським судом до 4 років позбавлення волі за заклики до екстремістської діяльності в Інтернеті. Суд також заборонив гіркіну займатися адмініструванням сайтів протягом трьох років.