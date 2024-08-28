Не сможет выйти досрочно: террориста стрелкова-гиркина объявили "склонным к побегу"

Российского террориста игоря стрелкова-гиркина, который отбывает наказание за призывы к экстремистской деятельности в Интернете, администрация колонии объявила "склонным к побегу", что не даст ему возможности выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает его жена мирослава регинская, передает УНН.

"Поступила неприятная информация: на игоря стрелкова, который отбывает заключение в ВК-5, администрация колонии "повесила красную полосу" - признак того, что он якобы склонен сбежать", - написала регинская.

По ее мнению, это сделано, чтобы стрелков не смог получить условно-досрочное освобождение, на которое планировал подать в ближайшее время.

"Чем мотивировала колония "красную ленту" стрелковую - неизвестно. игорь не нарушал правила внутреннего распорядка, ни разу не отказывался от работы, никаких событий негативного характера или нареканий со стороны администрации за его пребывание в колонии не было. Он ни одного дня своей жизни не был в розыске: никогда не скрывался. Кроме того, очевидно, что человек, которого давно "ждет" Гаагский трибунал, к побегу склонен быть не может", - добавила регинская.

Напомним

гиркина-стрелкова задержали в июле 2023 года, - его обвинили по части 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета"). Для возбуждения дела основаниями стали публикации бывшего главаря боевиков "днр" в телеграм-канале: в первом посте Гиркин предполагал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой "Граждане, так ведь за это расстреливать мало".

В июле этого года стрелков-гиркин был приговорен московским городским судом к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в Интернете. Суд также запретил гиркину заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.