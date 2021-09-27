Не зміг пояснити, звідки гроші: податківці арештували 26 млн гривень чоловіка після купівлі ним авто та землі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Харківській області податківці викрили громадянина, який витратив понад 20 мільйонів гривень на купівлю автомобілів та земельних ділянок, проте не зміг надати джерело надходження доходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну податкову службу України.
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“Громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, - наголосили у Податковій.
Деталі
Наразі податківці заарештували понад 26 млн гривень чоловіка за результатами слідчих дій. Досудове триває розслідування.
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Додамо
З 1 вересня для українців стартувало одноразове добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022 року.
Станом на 7 вересня у межах “нульового декларування” було подано лише дві декларації.