Кучер не зміг пояснити, де взяв біткоїнів на 13 мільйонів: у НАЗК хочуть притягти його до відповідальності

ukru
17 березня, 19:38 • 90176 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114378 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169799 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150355 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150793 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160783 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178139 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150151 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159287 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176075 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 70170 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 48445 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 71743 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 14352 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 22367 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169795 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156597 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253834 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250086 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56513 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66102 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64286 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100159 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110366 перегляди
Актуальне
Кучер не зміг пояснити, де взяв біткоїнів на 13 мільйонів: у НАЗК хочуть притягти його до відповідальності

Кучер не зміг пояснити, де взяв біткоїнів на 13 мільйонів: у НАЗК хочуть притягти його до відповідальності

Київ • УНН

 • 25297 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова НАЗК вимагає притягнути його до дисциплінарної відповідальності голову Державної регуляторної служби (ДРС) та ексглаву Харківської ОДА Олексія Кучера за те, що він не зміг підтвердити володіння біткоїнами вартістю 13 млн грн. Про це УНН інформують у НАЗК.

Деталі

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вніс припис Кабінету Міністрів України з вимогою провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності Голову Державної регуляторної служби (ДРС) Олексія Кучера.

Так, НАЗК провело повну перевірку декларації Голови ДРС, яку він подав як колишній Голова Харківської обласної державної адміністрації. У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн.

Криптовалюта Bitcoin має публічну адересу (Public Address), яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Голова ДРС не зміг надати публічну адресу криптовалюти.

Цитата

“Водночас за даними податкової загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік складає менше 1 млн грн (загалом 880 682,56 грн). Вказана інформація свідчить про те, що Голова ДРС вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Такі дії посадовця суперечать інтересам громадян України та свідчать про неповагу до честі держави, які він зобов’язався охороняти під час присяги державного службовця”, — йдеться у повідомленні НАЗК.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повні перевірки 294 декларацій. Були виявлені порушення у деклараціях, зокрема, трьох нардепів та колишнього голови Харківської ОДА.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами