Кучер не зміг пояснити, де взяв біткоїнів на 13 мільйонів: у НАЗК хочуть притягти його до відповідальності

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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вніс припис Кабінету Міністрів України з вимогою провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності Голову Державної регуляторної служби (ДРС) Олексія Кучера.

Так, НАЗК провело повну перевірку декларації Голови ДРС, яку він подав як колишній Голова Харківської обласної державної адміністрації. У декларації Олексій Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin вартістю 13,1 млн грн.

Криптовалюта Bitcoin має публічну адересу (Public Address), яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Голова ДРС не зміг надати публічну адресу криптовалюти.

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“Водночас за даними податкової загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік складає менше 1 млн грн (загалом 880 682,56 грн). Вказана інформація свідчить про те, що Голова ДРС вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Такі дії посадовця суперечать інтересам громадян України та свідчать про неповагу до честі держави, які він зобов’язався охороняти під час присяги державного службовця”, — йдеться у повідомленні НАЗК.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повні перевірки 294 декларацій. Були виявлені порушення у деклараціях, зокрема, трьох нардепів та колишнього голови Харківської ОДА.