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Кучер не смог объяснить, где взял биткоинов на 13 миллионов : в НАПК хотят привлечь его к ответственности

Кучер не смог объяснить, где взял биткоинов на 13 миллионов : в НАПК хотят привлечь его к ответственности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель НАПКтребует привлечь его к дисциплинарной ответственности председателя Государственной регуляторной службы (ДРС) и ексглаву Харьковской ОГА Алексея Кучера за то, что он не смог подтвердить владение биткоинамы стоимостью 13 млн грн. Об этом УНН информируют в НАПК.

Детали

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание Кабинета Министров Украины с требованием провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности Председателя Государственной регуляторной службы (ДРС) Алексея Кучера.

Так, НАПК провело полную проверку декларации Председателя ДРС, которую он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации. В декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалюта Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн.

Криптовалюта Bitcoin имеет публичную адересу (Public Address), которая является открытой и подтверждает принадлежность определенному лицу. Председатель ДРС не смог предоставить публичную адрес криптовалюта.

Цитата

“Вместе с тем по данным налоговой общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн). Указанная информация свидетельствует о том, что председатель ДРС указал недостоверные сведения о владении криптовалюта, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Такие действия должностного лица противоречат интересам граждан Украины и свидетельствуют о неуважении к чести государства, он обязался охранять во время присяги государственного служащего”, — говорится в сообщении НАПК.

Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) завершило полные проверки 294 деклараций. Были обнаружены нарушения в декларациях, в частности, трех нардепов и бывшего председателя Харьковской ОГА.

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