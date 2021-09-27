Не смог объяснить, откуда деньги: налоговики арестовали 26 млн гривен мужчины после покупки им авто и земли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Харьковской области налоговики разоблачили гражданина, который потратил более 20 млн гривен на покупку автомобилей и земельных участков, однако не смог предоставить источник поступления доходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Цитата
"Гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем", - отметили в Налоговой.
Детали
Сейчас налоговики арестовали более 26 млн гривен мужчины по результатам следственных действий. Ведется досудебное расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучер не смог объяснить, где взял биткоинив на 13 млн: в НАПК хотят привлечь его к ответственности
Добавим
С 1 сентября для украинцев стартовало однократное добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года.
По состоянию на 7 сентября в рамках "нулевого декларирования" было подано только две декларации.