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Не смог объяснить, откуда деньги: налоговики арестовали 26 млн гривен мужчины после покупки им авто и земли

Киев  •  УНН

 • 23513 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Харьковской области налоговики разоблачили гражданина, который потратил более 20 млн гривен на покупку автомобилей и земельных участков, однако не смог предоставить источник поступления доходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Цитата

"Гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем", - отметили в Налоговой.

Детали

Сейчас налоговики арестовали более 26 млн гривен мужчины по результатам следственных действий. Ведется досудебное  расследование.

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Добавим

С 1 сентября для украинцев стартовало однократное добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года.

По состоянию на 7 сентября в рамках "нулевого декларирования" было подано только две декларации.

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