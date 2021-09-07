Податкова амністія: поки подано лише дві декларації

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“Подано лише дві декларації. Але консультацій дуже багато, звернень дуже багато на гарячу лінію, дзвінків дуже багато”, — заявив Гетманцев.

Контекст

Дискусія довкола проведення амністії капіталів точилася не один рік. З приходом до влади команди Президента Володимира Зеленського до неї знову повернулися. Навіть з’явилася законодавча ініціатива. Так, законопроект про амністію капіталів зареєстрував Гетманцев у вересні 2019 року. Законопроектом пропонувалося амністувати доходи, що не були належним чином задекларовані до 31 грудня 2018 року (пізніше дата була пролонгована до 31 березня 2020 року). За “амністію”, відповідно до законопроекту, декларанту довелося б сплатити від 5% до 10% податку від суму, що він задекларував (залежно від того, у якій формі та банках зберігаються кошти). Документ торкався саме декларування прибутків, а не майна.

У 2020 році про розробку законопроекту про амністію капіталів заявили в Офісі Президента. Запропонований законопроект мав торкатися не лише доходів, а й майна.

Врешті, 25 лютого зареєстрували пакет законопроектів про податкову амністію.

Відповідне законодавство таки ухвалили, 17 липня Президент Зеленський підписав закон про податкову амністію.

Податкова амністія поширюється, зокрема, на валютні цінності, крім готівки, цінних паперів, а також рухоме і нерухоме майно в Україні та за кордоном. Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір, зокрема 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

1 вересня для українців стартувало одноразове добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022 року.