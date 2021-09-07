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Налоговая амнистия: пока подано только две декларации

Налоговая амнистия: пока подано только две декларации

Киев  •  УНН

 • 23831 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В рамках "нулевого декларирования", которое заработало с 1 сентября, пока подано только две декларации. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает УНН.

Цитата:

"Подано только две декларации. Но консультаций очень много, обращений очень много на горячую линию, звонков очень много", - заявил Гетманцев.

Контекст

Дискуссия вокруг проведения амнистии капиталов шла не один год. С приходом к власти команды Президента Владимира Зеленского к ней снова вернулись. Даже появилась законодательная инициатива. Так, законопроект об амнистии капиталов зарегистрировал Гетманцев в сентябре 2019 года. Законопроектом предлагалось амнистировать доходы, которые не были должным образом задекларированы до 31 декабря 2018-го (позже дата была пролонгирована до 31 марта 2020 года). За "амнистию", согласно законопроекту, декларанту пришлось бы заплатить от 5% до 10% налога от суммы, что он задекларировал (в зависимости от того, в каких форме и банках хранятся средства). Документ касался именно декларирования доходов, а не имущества.

В 2020 году о разработке законопроекта об амнистии капиталов заявили в Офисе Президента. Предложенный законопроект должен был касаться не только доходов, но и имущества.

В конце концов, 25 февраля зарегистрировали пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Соответствующее законодательство таки приняли, 17 июля Президент Зеленский подписал закон о налоговой амнистии.

Налоговая амнистия распространяется, в частности, на валютные ценности, кроме наличных денег, ценных бумаг, а также движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом. С задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине; 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также с других активов, находящихся за рубежом; 2,5% с номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

1 сентября для украинцев стартовало единовременное добровольное декларирование, которое продлится до 1 сентября 2022 года.

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