Не залишилося жодного не ураженого материка: коронавірус підтвердили в Антарктиді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У світі не залишилося жодного не ураженого коронавірусом материка. В Антарктиді зафіксували перші випадки COVID-19 - на чилійській дослідницькій базі. Це підтвердили в чилійській армії, передає УНН.
Як повідомила чилійська армія, яку цитують місцеві ЗМІ, зокрема, PaginaV, щонайменше 36 співробітників, що базуються на базі "Бернардо О'Хіггінс" в Антарктиді, отримали позитивний результат на коронавірус, зробивши ПЛР-тест.
Захворіли 26 військовослужбовців і 10 цивільних осіб з підрядної компанії, яка проводила там планові ремонтні роботи, говориться в заяві військового відомства.
Додамо, усього у світі на COVID-19 захворіло 77 342 399 людей, з них одужало 43 586 066. Кількість померлих зросла до 1 701 656.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна з понад 979 тисячами випадків захворювання - на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.