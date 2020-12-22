Не осталось ни одного не пораженного материка: коронавирус подтвердили в Антарктиде
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В мире не осталось ни одного не пораженного коронавирусом материка. В Антарктиде зафиксировали первые случаи COVID-19 - на чилийской исследовательской базе. Это подтвердили в чилийской армии, передает УНН.
Как сообщила чилийская армия, которую цитируют местные СМИ, в частности, PaginaV, не менее 36 сотрудников, базирующихся на базе "Бернардо О'Хиггинс" в Антарктиде, получили положительный результат на коронавирус, сделав ПЦР-тест.
Заболели 26 военнослужащих и 10 гражданских лиц с подрядной компании, которая проводила там плановые ремонтные работы, говорится в заявлении военного ведомства.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 77 342 399 человек, из них выздоровели 43 586 066. Количество умерших возросло до 1 701 656.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина с более 979 тысячами случаев заболевания - на семнадцатом месте по распространению и на двадцатом - по количеству смертей от COVID-19.