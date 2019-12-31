Не забувайте про Марківа: Сенцов записав відеозвернення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов закликав не забувати про нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення. Про це йдеться у відеозверненні, яке Сенцов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Не забувайте про Віталія Марківа. Свободу Віталію Марківу”, — наголосив Сенцов.
Окрім того, Сенцов поділився спогадами та розповів, що завжди мріяв зустріти Новий рік у Карпатах. Так, коли він знаходився у Лабитнангах, йому писали листи, на які він відповів, що наступний рік обов’язково зустріне у Карпатах.
“Все своє життя я бажав зустріти Новий рік у Карпатах. На жаль, цього так і не сталося до тюрми. Коли у січні мій друг зі Львова написав мені листа у Лабитнанги, мов ще одне новорічне свято пройшло без тебе, я відповів: “Бронюй місця у готелі — наступний рік зустрічаємо разом у Карпатах. Він тоді дуже здивувався, але бронь здійснив, вважаючи, що я щось таке знаю. Звичайно я нічого не знав, а лише відчував, що наступний рік я буду зустрічати саме у Карпатах. І ось я тут”, — написав Сенцов.
Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.
До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.