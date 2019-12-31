Не забувайте про Марківа: Сенцов записав відеозвернення

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов закликав не забувати про нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення. Про це йдеться у відеозверненні, яке Сенцов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.