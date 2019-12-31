Не забывайте о Маркиве: Сенцов записал видеообращение

"Не забывайте о Виталии Маркиве. Свободу Виталию Маркиву", - отметил Сенцов.

Кроме того, Сенцов поделился воспоминаниями и рассказал, что всегда мечтал встретить Новый год в Карпатах. Так, когда он находился в Лабытнанги, ему писали письма, на которые он ответил, что следующий год обязательно встретит в Карпатах.

"Всю свою жизнь я хотел встретить Новый год в Карпатах. К сожалению, этого так и не произошло до тюрьмы. Когда в январе мой друг из Львова написал мне письмо в Лабытнанги, как еще одно новогоднее торжество прошло без тебя, я ответил: "Бронируй места в гостинице - следующий год встречаем вместе в Карпатах. Он тогда очень удивился, но бронь сделал, считая, что я что-то знаю. Конечно я ничего не знал, а только чувствовал, что следующий год я буду встречать именно в Карпатах. И вот я здесь", - написал Сенцов.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.