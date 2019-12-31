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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 42460 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121996 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127758 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125851 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 149534 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132269 просмотра

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Не забывайте о Маркиве: Сенцов записал видеообращение

Не забывайте о Маркиве: Сенцов записал видеообращение

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Освобожденный из русского плена режиссер Олег Сенцов призвал не забывать о нацгвардейце Виталии Маркиве, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения. Об этом говорится в видеообращении, которое Сенцов обнародовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Не забывайте о Виталии Маркиве. Свободу Виталию Маркиву", - отметил Сенцов.

Кроме того, Сенцов поделился воспоминаниями и рассказал, что всегда мечтал встретить Новый год в Карпатах. Так, когда он находился в Лабытнанги, ему писали письма, на которые он ответил, что следующий год обязательно встретит в Карпатах.

"Всю свою жизнь я хотел встретить Новый год в Карпатах. К сожалению, этого так и не произошло до тюрьмы. Когда в январе мой друг из Львова написал мне письмо в Лабытнанги, как еще одно новогоднее торжество прошло без тебя, я ответил: "Бронируй места в гостинице - следующий год встречаем вместе в Карпатах. Он тогда очень удивился, но бронь сделал, считая, что я что-то знаю. Конечно я ничего не знал, а только чувствовал, что следующий год я буду встречать именно в Карпатах. И вот я здесь", - написал Сенцов.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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