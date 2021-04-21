Не тільки Зеленський: Леонід Кравчук заявив, що теж хоче зустрітись із Путіним

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не відмовився б зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у рамках переговорів щодо Донбасу. Про це він заявив в ефірі Україна 24, інформує УНН.

Цитата

"Сам би я поїхав. Мені є що сказати Путіну, з чим звернутися до кремлівських політиків, які роздмухують ненависть до України. Як писав Солженіцин: у Росії немає друзів, є або вороги, або холуї. Україна - ворог, а Лукашенко і Білорусь - холуї. Ось вам дві позиції російського керівництва", - зазначив Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путіну "оперативно повідомили" про пропозицію Зеленського зустрітись на Донбасі - Пєсков

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації Росією конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

Що ще відомо

У форматі відеоконференції відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.

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