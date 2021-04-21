Не тільки Зеленський: Леонід Кравчук заявив, що теж хоче зустрітись із Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не відмовився б зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у рамках переговорів щодо Донбасу. Про це він заявив в ефірі Україна 24, інформує УНН.
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"Сам би я поїхав. Мені є що сказати Путіну, з чим звернутися до кремлівських політиків, які роздмухують ненависть до України. Як писав Солженіцин: у Росії немає друзів, є або вороги, або холуї. Україна - ворог, а Лукашенко і Білорусь - холуї. Ось вам дві позиції російського керівництва", - зазначив Кравчук.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації Росією конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.
Що ще відомо
У форматі відеоконференції відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.
Раніше повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.