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Не только Зеленский: Леонид Кравчук заявил, что тоже хочет встретиться с Путиным

Не только Зеленский: Леонид Кравчук заявил, что тоже хочет встретиться с Путиным

Киев  •  УНН

 • 23080 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не отказался бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках переговоров по Донбассу. Об этом он заявил в эфире Украина 24, информирует УНН.

Цитата

"Сам бы я поехал. Мне есть что сказать Путину, с чем обратиться к кремлевским политикам, которые раздувают ненависть к Украине. Как писал Солженицын: в России нет друзей, есть или враги, или холуи. Украина - враг, а Лукашенко и Беларусь - холуи. Вот вам две позиции российского руководства", - отметил Кравчук.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам относительно эскалации Россией конфликта предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где продолжается война".

Что еще известно

В формате видеоконференции состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки": Украины, Германии, Франции и России, где все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.

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