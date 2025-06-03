Не просто геймери: хто стоїть за ніками Favbet Team

20 травня Favbet Team відсвяткували свій перший день народження. За цей рік команда встигла пройти шлях від амбітного стартапу до повноцінного кіберспортивного клубу з яскравою особистістю, гучними перемогами та чіткою ідентичністю, передає УНН.

Ідея була в тому, щоб зібрати не просто талановитих гравців, а створити середовище, у якому їм буде комфортно рости, помилятися, виправлятися та перемагати. Сьогодні Favbet Team — це не просто пʼятірка на сервері. Це колектив, що вибудовує новий підхід до кіберспорту, де важить не лише форма, а й цінності, атмосфера та люди.

Склад із характером

Favbet Team — це більше, ніж набір сильних нікнеймів. Команда починалась із головного принципу — сформувати повністю український склад, підтримувати розвиток українського кіберспорту і водночас — з єдиним фокусом: перемагати професійно та чесно.

Головне ядро команди — Владислав "bondik" Нечипорчук, капітан і лідер складу. Його ім’я добре знайоме фанатам українського CS: він виступав за легендарні FlipSid3 та HellRaisers, взяв участь у семи мейджорах і стабільно входив до топових світових рейтингів. Євген "j3kie" Сергачев — рифлер, який запам’ятався ще з часів виступів за команду Akuma, де вперше гучно заявив про себе на професійній сцені. З того часу j3kie стабільно підтверджує свою майстерність, демонструючи високу ігрову форму, витримку та командну відповідальністьОлександр "Smash" Турчин — ще один рифлер команди, представник нової генерації гравців. Він уже демонструє стабільну індивідуальну гру та вміння адаптуватися до високого рівня командної взаємодії.Даниїл "t3ns1on" Кашура — снайпер команди, представник тієї хвилі гравців, що виходять на сцену не через гучні трансфери, а через талант та системну роботу над собою.

Макс "Marix" Кугенер — рифлер із Люксембургу, народжений у Києві. У його кар’єрі вже є виступи за Sprout, OG Academy, Entropiq та роль стенд-іна в Monte.Favbet Team — одна з небагатьох професійних кіберспортивних команд, що базується безпосередньо в Україні. Упродовж року вони не зупиняли тренування навіть під час блекаутів і повітряних тривог. Команда проводила буткемпи в умовах повномасштабної війни — з генераторами, мобільним інтернетом і запасом терпіння.

Результати, які говорять самі за себе

Favbet Team вже встигла закріпитись у кіберспортивному середовищі:

перемоги на UPEA National League 2024, United21 Season 26 і Prodigy Series #2;

53 позиція у топі HLTV;

два сезони буткемпів в Україні;

колаборація з топовими українськими кіберспортивними інфлюенсерами.

Крім спортивних досягнень, команда активно проявляє себе й у соціальній площині — наприклад, у благодійному турнірі "FPФішки для ДШВ", завдяки якому було зібрано понад 617 000 грн для підтримки українських військових.

Рік перший: не підсумки, а стартова позиція

Перший рік для Favbet Team став справжнім інтенсивом — із великою динамікою, новими викликами та зростаючою впізнаваністю. Але це лише початок. У честь першого дня народження команда проводить багато активностей для комʼюніті в своєму Telegram-каналі. Такий собі спосіб відсвяткувати рік не лише підсумками, а й залученням тих, хто весь цей час був поруч.