Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team

20 мая Favbet Team отпраздновала свой первый день рождения. За этот год команда успела пройти путь от амбициозного стартапа до полноценного киберспортивного клуба с яркой индивидуальностью, громкими победами и четкой идентичностью, передает УНН.

Идея заключалась в том, чтобы собрать не просто талантливых игроков, а создать среду, в которой им будет комфортно расти, ошибаться, исправляться и побеждать. Сегодня Favbet Team — это не просто пятерка на сервере. Это коллектив, выстраивающий новый подход к киберспорту, где важны не только форма, но и ценности, атмосфера и люди.

Состав с характером

Favbet Team — это больше, чем набор сильных никнеймов. Команда начиналась с главного принципа — сформировать полностью украинский состав, поддерживать развитие украинского киберспорта и одновременно сосредоточиться на одном: побеждать профессионально и честно.

Главное ядро команды — Владислав "bondik" Нечипорчук, капитан и лидер состава. Его имя хорошо известно фанатам украинского CS: он выступал за легендарные FlipSid3 и HellRaisers, принял участие в семи мейджорах и стабильно входил в топовые мировые рейтинги.

Евгений "j3kie" Сергачёв — рифлер, запомнившийся ещё со времён выступлений за команду Akuma, где впервые громко заявил о себе на профессиональной сцене. С тех пор j3kie стабильно подтверждает своё мастерство, демонстрируя высокую игровую форму, выдержку и командную ответственность.

Александр "Smash" Турчин — ещё один рифлер команды, представитель нового поколения игроков. Он уже показывает стабильную индивидуальную игру и умение адаптироваться к высокому уровню командного взаимодействия.

Даниил "t3ns1on" Кашура — снайпер команды, представитель той волны игроков, что выходят на сцену не благодаря громким трансферам, а через талант и системную работу над собой. Макс "Marix" Кугенер — рифлер из Люксембурга, родившийся в Киеве. В его карьере уже есть выступления за Sprout, OG Academy, Entropiq и роль стенд-ина в Monte.

Favbet Team — одна из немногих профессиональных киберспортивных команд, базирующихся непосредственно в Украине. В течение года они не прекращали тренировки даже во время блэкаутов и воздушных тревог. Команда проводила буткемпы в условиях полномасштабной войны — с генераторами, мобильным интернетом и запасом терпения.

Результаты, которые говорят сами за себя

Favbet Team уже успела закрепиться в киберспортивной среде: – победы на UPEA National League 2024, United21 Season 26 и Prodigy Series #2 – 53 позиция в рейтинге HLTV – два сезона буткемпов в Украине – коллаборации с топовыми украинскими киберспортивными инфлюенсерами

Кроме спортивных достижений, команда активно проявляет себя и в социальной сфере — например, в благотворительном турнире "FPФишки для ДШВ", благодаря которому было собрано более 617 000 грн в поддержку украинских военных.

Год первый: не итоги, а стартовая позиция

Первый год для Favbet Team стал настоящим интенсивом — с большой динамикой, новыми вызовами и растущей узнаваемостью. Но это только начало.

В честь первого дня рождения команда проводит множество активностей для комьюнити в своём Telegram-канале. Такой себе способ отпраздновать год не только итогами, но и вовлечением тех, кто всё это время был рядом.