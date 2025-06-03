Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 71467 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 96794 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 165380 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 88590 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 195439 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 124455 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 131885 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 125745 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 234895 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 170062 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.5м/с
45%
747мм
Популярные новости

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 75247 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 84841 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 146214 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 72214 просмотра

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

11:09 • 67032 просмотра
публикации

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

14:43 • 9504 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 55025 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 71467 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 165380 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 147639 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган

Кароль Навроцкий

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

14:36 • 5922 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 55025 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 73244 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 85836 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 76201 просмотра
Актуальное

Facebook

Северный поток

YouTube

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Favbet Team отпраздновала год: команда прошла путь от стартапа до киберклуба с украинским составом, победами и поддержкой ВСУ. В планах новые активности для комьюнити.

Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team

20 мая Favbet Team отпраздновала свой первый день рождения. За этот год команда успела пройти путь от амбициозного стартапа до полноценного киберспортивного клуба с яркой индивидуальностью, громкими победами и четкой идентичностью, передает УНН.

Идея заключалась в том, чтобы собрать не просто талантливых игроков, а создать среду, в которой им будет комфортно расти, ошибаться, исправляться и побеждать. Сегодня Favbet Team — это не просто пятерка на сервере. Это коллектив, выстраивающий новый подход к киберспорту, где важны не только форма, но и ценности, атмосфера и люди.

Состав с характером

Favbet Team — это больше, чем набор сильных никнеймов. Команда начиналась с главного принципа — сформировать полностью украинский состав, поддерживать развитие украинского киберспорта и одновременно сосредоточиться на одном: побеждать профессионально и честно.

Главное ядро команды — Владислав "bondik" Нечипорчук, капитан и лидер состава. Его имя хорошо известно фанатам украинского CS: он выступал за легендарные FlipSid3 и HellRaisers, принял участие в семи мейджорах и стабильно входил в топовые мировые рейтинги.

Евгений "j3kie" Сергачёв — рифлер, запомнившийся ещё со времён выступлений за команду Akuma, где впервые громко заявил о себе на профессиональной сцене. С тех пор j3kie стабильно подтверждает своё мастерство, демонстрируя высокую игровую форму, выдержку и командную ответственность.

Александр "Smash" Турчин — ещё один рифлер команды, представитель нового поколения игроков. Он уже показывает стабильную индивидуальную игру и умение адаптироваться к высокому уровню командного взаимодействия.

Даниил "t3ns1on" Кашура — снайпер команды, представитель той волны игроков, что выходят на сцену не благодаря громким трансферам, а через талант и системную работу над собой. Макс "Marix" Кугенер — рифлер из Люксембурга, родившийся в Киеве. В его карьере уже есть выступления за Sprout, OG Academy, Entropiq и роль стенд-ина в Monte.

Favbet Team — одна из немногих профессиональных киберспортивных команд, базирующихся непосредственно в Украине. В течение года они не прекращали тренировки даже во время блэкаутов и воздушных тревог. Команда проводила буткемпы в условиях полномасштабной войны — с генераторами, мобильным интернетом и запасом терпения.

Результаты, которые говорят сами за себя

Favbet Team уже успела закрепиться в киберспортивной среде: – победы на UPEA National League 2024, United21 Season 26 и Prodigy Series #2 – 53 позиция в рейтинге HLTV – два сезона буткемпов в Украине – коллаборации с топовыми украинскими киберспортивными инфлюенсерами

Кроме спортивных достижений, команда активно проявляет себя и в социальной сфере — например, в благотворительном турнире "FPФишки для ДШВ", благодаря которому было собрано более 617 000 грн в поддержку украинских военных.

Год первый: не итоги, а стартовая позиция

Первый год для Favbet Team стал настоящим интенсивом — с большой динамикой, новыми вызовами и растущей узнаваемостью. Но это только начало.

В честь первого дня рождения команда проводит множество активностей для комьюнити в своём Telegram-канале. Такой себе способ отпраздновать год не только итогами, но и вовлечением тех, кто всё это время был рядом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществоспорт
Люксембург
Украина
Киев
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9