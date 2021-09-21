"Не можу довго без Instagram": Брітні Спірс повернулася у соцмережу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Американська співачка Брітні Спірс повернулася в Instagram за тиждень після видалення сторінки, повідомляє УНН.
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"Кілька знімків із моєї відпустки, коли ми святкували заручини з моїм нареченим. Я досі не можу повірити! Я не могла надто довго залишатися без Instagram, так що я повернулася!" — написала Брітні.
Нагадаємо
15 вересня Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram, щоб відсвяткувати свої заручини з 27-річним фітнес-тренером Семом Асгарі. Пара знайома приблизно п’ять років, вони вперше зустрілися на зйомках кліпу співачки до пісні Slumber Party.
Додамо
2008 року Брітні Спірс визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками та психічні розлади. Понад 10 років фінанси співачки, зокрема багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько, Джеймс Спірс, та адвокат. Співачка заявила, що її постійно змушували працювати та виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняли знову виходити заміж та народжувати дітей.
У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно обрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус та інших. Розенгарт звинуватив батька співачки у зловживанні опікунством та розтрачанні коштів співачки.
У вересні Джеймс Спірс подав до суду Лос-Анджелеса клопотання з проханням припинити 13-річне опікунство над своєю донькою.