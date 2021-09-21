"Не могу долго без Instagram": Бритни Спирс вернулась в соцсеть
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Американская певица Бритни Спирс вернулась в Instagram через неделю после удаления страницы, сообщает УНН.
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"Несколько снимков из моего отпуска, когда мы праздновали помолвку с моим женихом. Я до сих пор не могу поверить, я не могла слишком долго оставаться без Instagram, так что я вернулась!" — написала Бритни.
Напомним
15 сентября Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram, чтобы отпраздновать свою помолвку с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Пара знакома примерно пять лет, они впервые встретились на съемках клипа певицы на песню Slumber Party.
Добавим
В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и психических расстройств. Более 10 лет финансы певицы, в частности многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец, Джеймс Спирс, и адвокат. Певица заявила, что ее постоянно заставляли работать и выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещали снова выходить замуж и рожать детей.
В июле этого года суд позволил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.
В сентябре Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой прекратить 13-летнее опекунство над своей дочерью.