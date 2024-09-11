Не може включати заморожені окупації чи забутих людей у полоні: Зеленський про справжній мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не залишить своїх людей у полоні та не торгує своєю землею, бо справжній мир не може включати заморожені окупації чи забутих людей у полоні. Про це він сказав саміті міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

"Ми нікого не залишимо в неволі. Це частина нашої моралі — Україна не торгує своєю землею та не кидає своїх людей", - сказав Зеленський.

Він каже, що ми повинні щодня нагадувати світові, близьким та рідним про наших полонених.

"Вся наша країна заслуговує на надійну й гарантовану безпеку. Має бути неминуча відповідальність окупанта за всі злочини війни — все це має стати справедливим закінченням війни", - додав він.

Зеленський закликав країн регіону, а саме мусульманські суспільства — Туреччина та Азербайджан проявити лідерство, щоб протистояти злу.

"Справжній мир не повинен мати жодних альтернатив. Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей! Жодних забутих і через те ніби прощених світом репресій", - наголосив Президент України.

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