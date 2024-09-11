Не может включать замороженные оккупации или забытых людей в плену: Зеленский о настоящем мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не оставит своих людей в плену и не торгует своей землей, потому что настоящий мир не может включать замороженные оккупации или забытых людей в плену. Об этом он сказал саммите международной Крымской платформы, передает УНН.

«Мы никого не оставим в неволе. Это часть нашей морали - Украина не торгует своей землей и не бросает своих людей», - сказал Зеленский.

Он говорит, что мы должны ежедневно напоминать миру, близким и родным о наших пленных.

«Вся наша страна заслуживает надежной и гарантированной безопасности. Должна быть неизбежная ответственность оккупанта за все преступления войны - все это должно стать справедливым окончанием войны», - добавил он.

Зеленский призвал страны региона, а именно мусульманские общества - Турция и Азербайджан проявить лидерство, чтобы противостоять злу.

«Настоящий мир не должен иметь никаких альтернатив. Никаких замороженных оккупаций! Никаких брошенных в плену людей! Никаких забытых и поэтому будто прощенных миром репрессий», - подчеркнул Президент Украины.

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