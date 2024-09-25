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"Не маємо навіть орієнтованого таймлайну" - В Офісі Президента не знають, коли Україна отримає 50 млрд доларів із заморожених активів рф

"Не маємо навіть орієнтованого таймлайну" - В Офісі Президента не знають, коли Україна отримає 50 млрд доларів із заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 13317 перегляди

Україна не отримала жодних коштів із обіцяних 50 млрд доларів із заморожених російських активів. Заступниця керівника ОП закликає надати чітку дорожню карту щодо надання цих коштів та вказує на брак політичної волі.

Незрозуміло, як і коли Україна може отримати кредит з доходів від заморожених російських активів на 50 млрд доларів. Україна просить передати чітку дорожню карту, як ці гроші будуть надаватись. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра на конференції "Make Russia pay", передає УНН

Що ми маємо  на сьогодні, кінець вересня, коли рішення "Великої сімки" лунало у червні цього року про 50 мільярдів -  на сьогодні ми отримали нуль цілих та нуль десятих

- заявила Ірина Мудра.

За її словами, 1,4 млрд євро із заморожених російських активів, які ЄС спрямує на підтримку  України залишилися в ЄС. Вони будуть використовуватися для українських потреб, але Україна з цих коштів ще нічого не отримала.

"Ми навіть не маємо на сьогодні орієнтованого таймлайну, хоча нам в червні лідери "Великої сімки" обіцяли, що до кінця року Україна уже отримає частину з цих 50 мільярдів. На сьогодні ми не розуміємо ані організаційно, ані технічно, ані юридично, як це виглядатиме, через які інструменти нам буде ці 50 мільярдів надано і під які умови

 - сказала Мудра.

Мудра закликала надати Україні чітку дорожню карту, як ці гроші будуть надаватись нашій країні. 

Вона також вказала, що прогресу щодо використання російських активів на користь України заважають економічні перестороги.

 "Головний чинник, маючи досвід спілкування з ними протягом 2, 5 років, я переконалася, що на сьогодні це найбільша пересторога, яка заважає нам отримати ці 50 мільярдів - це політична воля. Тому що, коли вона є, то юридичні конструкції, запобіжники від економічно-фінансового шоку можуть бути відпрацьовані. І вони вже створені. От чого в нас сьогодні немає, це політичної волі", - додала вона.

G7 розблокує $50 млрд російських активів для України12.06.24, 22:55 • 106452 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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