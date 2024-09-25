"Не имеем даже ориентированного таймлайна" - В Офисе Президента не знают, когда Украина получит 50 млрд долларов из замороженных активов рф

Непонятно, как и когда Украина может получить кредит с доходов от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Украина просит передать четкую дорожную карту, как эти деньги будут предоставляться. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая на конференции "Make Russia pay", передает УНН.

Что мы имеем на сегодня, конец сентября, когда решение "Большой семерки" звучало в июне этого года о 50 миллиардах - на сегодня мы получили ноль целых и ноль десятых - заявила Ирина Мудрая.

По ее словам, 1,4 млрд евро из замороженных российских активов, которые ЕС направит на поддержку Украины остались в ЕС. Они будут использоваться для украинских нужд, но Украина из этих средств еще ничего не получила.

"Мы даже не имеем на сегодня ориентированного таймлайна, хотя нам в июне лидеры "Большой семерки" обещали, что до конца года Украина уже получит часть из этих 50 миллиардов. На сегодня мы не понимаем ни организационно, ни технически, ни юридически, как это будет выглядеть, через какие инструменты нам будут эти 50 миллиардов предоставлены и под какие условия - сказала Мудрая.

Мудрая призвала предоставить Украине четкую дорожную карту, как эти деньги будут предоставляться нашей стране.

Она также указала, что прогрессу по использованию российских активов в пользу Украины мешают экономические предостережения.

"Главный фактор, имея опыт общения с ними в течение 2, 5 лет, я убедилась, что на сегодня это самое большое предостережение, которое мешает нам получить эти 50 миллиардов - это политическая воля. Потому что, когда она есть, то юридические конструкции, предохранители от экономически-финансового шока могут быть отработаны. И они уже созданы. Вот чего у нас сегодня нет, это политической воли", - добавила она.

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