Не лише порноакторка: російська блогерка рекламує букмекерську контору 1xBet

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська порноакторка стала амбасадоркою букмекера 1xBet

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Нещодавно Marple разом з російською порноакторкою Євою Ельфі рекламували кіберспортивний турнір The International 2022, про який вони самі ж повідомляли у своїх соцмережах.

Раніше Марію Єрмоліну називали “талісманом найкращої команди росії”. А минулого року вона брала участь у зйомках російської реклами 1xBet у військовій амуніції.

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Російська порноакторка Єва Ельфі, яка є офіційою амбасадоркою 1xBet, зробила фотосесію на підтримку омського хокейного клубу “Авангард”, який належить російській нафтовидобувній компанії “Газпром нефть”.

Нагадаємо

У вересні цього року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій

для роботи в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet. Попри це, проросійський букмекер продовжує нелегально працювати в Україні і намагається повернути собі ліцензії для роботи через суд.

Разом з тим, у ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки знайшло підстави для внесення на розгляд уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору 1хBet, однак крапку у цьому питанні може поставити лише Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка й досі досліджує подані БЕБ документи.