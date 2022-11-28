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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28513 перегляди

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Не лише порноакторка: російська блогерка рекламує букмекерську контору 1xBet

Не лише порноакторка: російська блогерка рекламує букмекерську контору 1xBet

Київ • УНН

 • 1904042 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російська блогерка Марія Єрмоліна, відома під ім’ям Marple, вже другий рік співпрацює з букмекерською конторою 1xBet, яка нелегально працює в Україні. Блогерка постійно рекламує компанію у соцмережах та їздить з ними по всьому світу, передає УНН з посиланням на її соцмережі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська порноакторка стала амбасадоркою букмекера 1xBet

Деталі

Нещодавно Marple разом з російською порноакторкою Євою Ельфі рекламували кіберспортивний турнір The International 2022, про який вони самі ж повідомляли у своїх соцмережах.

                                     

Раніше Марію Єрмоліну називали “талісманом найкращої команди росії”. А минулого року вона брала участь у зйомках російської реклами 1xBet у військовій амуніції.

                     

Додамо

Російська порноакторка Єва Ельфі, яка є офіційою амбасадоркою 1xBet, зробила фотосесію на підтримку омського хокейного клубу “Авангард”, який належить російській нафтовидобувній компанії “Газпром нефть”.

Нагадаємо

У вересні цього року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій
для роботи в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet. Попри це, проросійський букмекер продовжує нелегально працювати в Україні і намагається повернути собі ліцензії для роботи через суд.

Разом з тим, у ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки знайшло підстави для внесення на розгляд уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору 1хBet, однак крапку у цьому питанні може поставити лише Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка й досі досліджує подані БЕБ документи.

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