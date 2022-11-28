Не только порноактриса: российская блогерша рекламирует букмекерскую контору 1xBet
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российская блогерша Мария Ермолина, известная под именем Marple, уже второй год сотрудничает с букмекерской конторой 1xBet, которая нелегально работает в Украине. Блогерша постоянно рекламирует компанию в соцсетях и ездит с ними по всему миру, передает УНН со ссылкой на ее соцсети.
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Детали
Недавно Marple вместе с российской порноактрисой Евой Эльфи рекламировали киберспортивный турнир The International 2022, о котором они сами же сообщали в своих соцсетях.
Ранее Марию Ермолину называли “талисманом лучшей команды россии”. В прошлом году она принимала участие в съемках российской рекламы 1xBet в военной амуниции.
Добавим
Российская порноактриса Ева Эльфи, которая является официальным амбассадором 1xBet, сделала фотосессию в поддержку омского хоккейного клуба “Авангард”, принадлежащего российской нефтедобывающей компании “Газпром нефть”.
Напомним
В сентябре этого года из-за "российского следа" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО “Твоя компания беттинга”, которая работала под брендом 1хBet. Несмотря на это, пророссийский букмекер продолжает нелегально работать в Украине и пытается вернуть себе лицензии для работы через суд.
Вместе с тем, во время досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1хBet, однако точку в этом вопросе может поставить только Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая до сих пор исследует поданные БЭБ документы.