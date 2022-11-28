Не только порноактриса: российская блогерша рекламирует букмекерскую контору 1xBet

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Детали

Недавно Marple вместе с российской порноактрисой Евой Эльфи рекламировали киберспортивный турнир The International 2022, о котором они сами же сообщали в своих соцсетях.

Ранее Марию Ермолину называли “талисманом лучшей команды россии”. В прошлом году она принимала участие в съемках российской рекламы 1xBet в военной амуниции.

Добавим

Российская порноактриса Ева Эльфи, которая является официальным амбассадором 1xBet, сделала фотосессию в поддержку омского хоккейного клуба “Авангард”, принадлежащего российской нефтедобывающей компании “Газпром нефть”.

Напомним

В сентябре этого года из-за "российского следа" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО “Твоя компания беттинга”, которая работала под брендом 1хBet. Несмотря на это, пророссийский букмекер продолжает нелегально работать в Украине и пытается вернуть себе лицензии для работы через суд.

Вместе с тем, во время досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1хBet, однако точку в этом вопросе может поставить только Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая до сих пор исследует поданные БЭБ документы.