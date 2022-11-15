Російська порноакторка стала амбасадоркою букмекера 1xBet

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На першій же сторінці сайту 1xBet розміщено банер, який закликає українців робити ставки разом з російською порноакторкою Євою Ельфі.

Зазначимо, що Єва Ельфі раніше вже проявляла свою небайдужість до спорту. В січні вона зробила фотосесію на підтримку омського хокейного клубу “Авангард”, який належить російській нафтодобувній компанії “Газпром нефть”. Також Ельфі захоплюється кіберспортом.

Нагадаємо

6 вересня через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій для роботи в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet. Попри це, проросійський букмекер продовжує нелегально працювати в Україні і намагається оскаржити це рішення в суді.

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Разом з тим, у ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки знайшло підстави для внесення на розгляд уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору 1хBet.