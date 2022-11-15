Российская порноактриса стала амбассадором букмекера 1xBet

Детали

На первой же странице сайта 1xBet размещен баннер, который призывает украинцев делать ставки вместе с российской порноактрисой Евой Эльфи.

Отметим, что Ева Эльфи раньше уже проявляла свое неравнодушие к спорту. В январе она сделала фотосессию в поддержку омского хоккейного клуба “Авангард”, который принадлежит российской нефтедобывающей компании “Газпром нефть”. Также Эльфи увлекается киберспортом.

Напомним

6 сентября из-за "российского следа" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала под брендом 1хBet. Несмотря на это, пророссийский букмекер продолжает нелегально работать в Украине и пытается обжаловать это решение в суде.

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Вместе с тем, во время досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1хBet.