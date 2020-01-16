НБУ: торік не були прибутковими п'ять діючих банків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулого року в Україні з 75 діючих банків прибутковими були 70, або 93% діючих банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
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"Банківський сектор вдруге за шість років продемонстрував прибутковість, до того ж рекордну. Прибуток банків за 11 місяців 2019 року склав 59 млрд грн, що втричі більше, ніж торік, а з 75 діючих банків прибутковими були 70. За попередній рік жоден банк не був виведений через неплатоспроможність", - вказали у НБУ.
Нагадаємо, у НБУ запевнили, що банківський сектор у хорошому стані.