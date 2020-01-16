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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3176 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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НБУ: торік не були прибутковими п'ять діючих банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулого року в Україні з 75 діючих банків прибутковими були 70, або 93% діючих банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

НБУ: торік не були прибутковими п'ять діючих банків

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрес-тести НБУ виявили два проблемних держбанки

"Банківський сектор вдруге за шість років продемонстрував прибутковість, до того ж рекордну. Прибуток банків за 11 місяців 2019 року склав 59 млрд грн, що втричі більше, ніж торік, а з 75 діючих банків прибутковими були 70. За попередній рік жоден банк не був виведений через неплатоспроможність", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, у НБУ запевнили, що банківський сектор у хорошому стані.

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