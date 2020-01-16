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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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НБУ: в прошлом году не были прибыльными пять действующих банков

Киев • УНН

 • 17038 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В прошлом году в Украине из 75 действующих банков прибыльными были 70, или 93% действующих банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

НБУ: в прошлом году не были прибыльными пять действующих банков

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"Банковский сектор во второй раз за шесть лет продемонстрировал доходность, причем рекордную. Прибыль банков за 11 месяцев 2019 года составила 59 млрд грн, что в три раза больше, чем в прошлом году, а из 75 действующих банков прибыльными были 70. За предыдущий год ни один банк не был выведен из-за неплатежеспособности", - указали в НБУ.

Напомним, в НБУ заверили, что банковский сектор в хорошем состоянии.

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