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НБУ прогнозує вартість імпорту електроенергії для України у 2024 році на рівні 800 млн доларів

НБУ прогнозує вартість імпорту електроенергії для України у 2024 році на рівні 800 млн доларів

Київ • УНН

 • 23184 перегляди

За прогнозами Національного банку України, загальна вартість імпорту електроенергії в Україні цього року становитиме близько 800 млн доларів.

За прогнозами НБУ на квітень, загальні витрати на імпорт електроенергії в Україні в цьому році становитимуть приблизно 800 мільйонів доларів. Про це заявив заступник Голови Національного банку Сергій Ніколайчук під час монетарного брифінгу, передає кореспондент УНН.

За словами Ніколайчука, у квітні ситуація була кращою, ніж очікував Нацбанк, завдяки імпорту електроенергії та теплій погоді, але у травні ситуація погіршилася.

"На нашу думку, частково цю проблему має компенсувати розширення дозволу Європейської мережі системних операторів на передачах електроенергії на комерційній основі", - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що НБУ вже в липні переглядатиме оцінки дефіциту електроенергії і вплив на макроекономічну ситуацію в країні.

"Якщо ми говоримо про імпорт, то ми в квітні імпортували 0,3 ГВт, в травні — 0,6 ГВт. У вартісних показниках — це незначні суми, вони не мають вирішального впливу на наш валютний ринок. Згідно із нашим квітневим прогнозом, імпорт електроенергії в цьому році коштуватиме Україні близько 800 млн доларів США", — додав він.

Нагадаємо

Невдовзі "Енергоатом" виведе у ремонт енергоблок-тисячник, дефіцит в енергосистемі може збільшитись.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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