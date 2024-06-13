НБУ прогнозирует стоимость импорта электроэнергии для Украины в 2024 году на уровне 800 млн долларов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  120594 просмотра
Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  118173 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  117616 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  105836 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  92352 просмотра
публикации
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  63245 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  92352 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  105836 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  117616 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

12 июня 2024, 10:48  •  199585 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

  •  65526 просмотра
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

  •  96916 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

12 июня 2024, 07:00  •  119763 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня 2024, 03:03  •  112902 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  127533 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

НБУ прогнозирует стоимость импорта электроэнергии для Украины в 2024 году на уровне 800 млн долларов

НБУ прогнозирует стоимость импорта электроэнергии для Украины в 2024 году на уровне 800 млн долларов

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 12:19  •  14304 просмотра

Read in English

По прогнозам Национального банка Украины, общая стоимость импорта электроэнергии в Украине в этом году составит около 800 млн долларов.

По прогнозам НБУ на апрель, общие расходы на импорт электроэнергии в Украине в этом году составят примерно 800 миллионов долларов. Об этом заявил заместитель Председателя Национального банка Сергей Николайчук во время монетарного брифинга, передает корреспондент УНН.

По словам Николайчука, в апреле ситуация была лучше, чем ожидал Нацбанк, благодаря импорту электроэнергии и теплой погоде, но в мае ситуация ухудшилась.

"По нашему мнению, частично эту проблему должно компенсировать расширение разрешения Европейской сети системных операторов на передачах электроэнергии на коммерческой основе", - сказал он.

Николайчук отметил, что НБУ уже в июле будет пересматривать оценки дефицита электроэнергии и влияние на макроэкономическую ситуацию в стране.

"Если мы говорим об импорте, то мы в апреле импортировали 0,3 ГВт, в мае - 0,6 ГВт. В стоимостных показателях - это незначительные суммы, они не имеют решающего влияния на наш валютный рынок. Согласно нашему апрельскому прогнозу, импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около 800 млн долларов США", - добавил он.

Напомним

Вскоре "Энергоатом" выведет в ремонт энергоблок-тысячник, дефицит в энергосистеме может увеличиться.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
  •  30654 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
  •  63245 просмотра

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

Эксклюзив
Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
  •  54057 просмотра

Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

Эксклюзив
Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
  •  96763 просмотра

Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Эксклюзив
Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
  •  87841 просмотра

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Эксклюзив
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
  •  85490 просмотра

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

Эксклюзив
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
  •  89190 просмотра

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

Эксклюзив
Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  123859 просмотра

Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
12 июня 2024, 11:39  •  131578 просмотра

Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"

Эксклюзив
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
12 июня 2024, 10:48  •  199585 просмотра

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Популярные

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  92352 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  105836 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  117616 просмотра
Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  118173 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  120594 просмотра

Публикации

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  63245 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  92352 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  105836 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  117616 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

12 июня 2024, 10:48  •  199585 просмотра

Война

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

  •  1048 просмотра
Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

  •  5200 просмотра
Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

  •  13180 просмотра
Потери рф в войне против Украины уже 350 тысяч убитыми или ранеными, 24 судна - Остин

Потери рф в войне против Украины уже 350 тысяч убитыми или ранеными, 24 судна - Остин

  •  11000 просмотра
В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

  •  13196 просмотра

политика

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

  •  481 просмотра
В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

  •  414 просмотра
Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

  •  5200 просмотра
В G7 согласовали структуру кредита на 50 млрд долл. для Украины с использованием активов рф - Bloomberg

В G7 согласовали структуру кредита на 50 млрд долл. для Украины с использованием активов рф - Bloomberg

  •  4918 просмотра
Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

  •  13180 просмотра

Война

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

  •  1048 просмотра
Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

  •  5200 просмотра
Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

  •  13180 просмотра
Потери рф в войне против Украины уже 350 тысяч убитыми или ранеными, 24 судна - Остин

Потери рф в войне против Украины уже 350 тысяч убитыми или ранеными, 24 судна - Остин

  •  11000 просмотра
В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

  •  13196 просмотра

политика

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

  •  481 просмотра
В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

  •  414 просмотра
Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

Саммит мира: Китай лоббирует правительства стран, чтобы они воздержались от участия - Reuters

  •  5200 просмотра
В G7 согласовали структуру кредита на 50 млрд долл. для Украины с использованием активов рф - Bloomberg

В G7 согласовали структуру кредита на 50 млрд долл. для Украины с использованием активов рф - Bloomberg

  •  4918 просмотра
Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

Планирование оборонных потребностей, мобилизация и оснащение бригад: в Минобороны сообщили подробности переговоров Умерова и Остина

  •  13180 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

  •  72610 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

12 июня 2024, 11:13  •  72664 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  101926 просмотра

Экономика

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

  •  481 просмотра
В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

  •  414 просмотра
В G7 согласовали структуру кредита на 50 млрд долл. для Украины с использованием активов рф - Bloomberg

В G7 согласовали структуру кредита на 50 млрд долл. для Украины с использованием активов рф - Bloomberg

  •  4918 просмотра
Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" до конца июня 2025 года

Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" до конца июня 2025 года

  •  12921 просмотра
НБУ прогнозирует стоимость импорта электроэнергии для Украины в 2024 году на уровне 800 млн долларов

НБУ прогнозирует стоимость импорта электроэнергии для Украины в 2024 году на уровне 800 млн долларов

  •  14395 просмотра

Киев

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

  •  1048 просмотра
В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

  •  13196 просмотра
В Киеве двое мужчин похитили врача ради выкупа в 2 млн долларов: одного нашли, другого - еще ищут

В Киеве двое мужчин похитили врача ради выкупа в 2 млн долларов: одного нашли, другого - еще ищут

  •  11946 просмотра
Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

  •  48104 просмотра
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

  •  46873 просмотра