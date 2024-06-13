НБУ прогнозирует стоимость импорта электроэнергии для Украины в 2024 году на уровне 800 млн долларов

По прогнозам НБУ на апрель, общие расходы на импорт электроэнергии в Украине в этом году составят примерно 800 миллионов долларов. Об этом заявил заместитель Председателя Национального банка Сергей Николайчук во время монетарного брифинга, передает корреспондент УНН.

По словам Николайчука, в апреле ситуация была лучше, чем ожидал Нацбанк, благодаря импорту электроэнергии и теплой погоде, но в мае ситуация ухудшилась.

"По нашему мнению, частично эту проблему должно компенсировать расширение разрешения Европейской сети системных операторов на передачах электроэнергии на коммерческой основе", - сказал он.

Николайчук отметил, что НБУ уже в июле будет пересматривать оценки дефицита электроэнергии и влияние на макроэкономическую ситуацию в стране.

"Если мы говорим об импорте, то мы в апреле импортировали 0,3 ГВт, в мае - 0,6 ГВт. В стоимостных показателях - это незначительные суммы, они не имеют решающего влияния на наш валютный рынок. Согласно нашему апрельскому прогнозу, импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около 800 млн долларов США", - добавил он.

Напомним

Вскоре "Энергоатом" выведет в ремонт энергоблок-тысячник, дефицит в энергосистеме может увеличиться.